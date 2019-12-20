Полицейские задержали в Крыму торговца раритетным оружием

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-20T13:18:32+03:00

Винтовка Мосина была продана подставному лицу за 6 тысяч

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В Ленинском районе Крыма полицейские провели операцию «Проверочная закупка». Для этого им понадобилась помощь местного жителя, которому стражи порядка выдали 6 тысяч рублей на покупку оружия.

Как удалось выяснить КП-Крым, мужчина сделал все по сценарию, отдал деньги продавцу и получил взамен винтовку Мосина. Причем без каких-либо разрешительных документов. Оружие он отдал полицейским.

Затем полицейским понадобилась помощь сотрудников ОМОНА. На этот раз, чтобы задержать продавца винтовки.

Им оказался 21-летний парень, который раньше привлекался только за пьянство в общественных местах и порчу документов. Теперь ему придется отвечать за куда более серьезное нарушение закона.

СПРАВКА "КП"

Винтовка Мосина получила название в честь своего конструктора Сергея Мосина. Оружие приняли на вооружение Русской императорской армии в 1891 году.

С тех пор винтовка прошла через две мировые войны и несколько десятков локальных конфликтов. В армии СССР ее сменил автомат Калашникова, но «мосинка» до сих пор является штатным оружием солдат некоторых армий.

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ИСТОЧНИК KP.RU