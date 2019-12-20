2019-12-20T13:49:16+03:00
Общество

Минтранс России просит суда не заходить в акваторию Крымского моста

Причина - технические работы, которые продлятся с 21 по 24 декабря
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Министерство транспорта России не рекомендует судам выходить в акваторию Крымского моста из-за технических работ.

- С полуночи 21 декабря до 23.59 24 декабря не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи проведением технологических работ, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Церемония открытия железнодорожной части моста намечена на 23 декабря, а билеты начали продавать с 8 ноября.

Как писала КП-Крым, на вокзалах гостей полуострова будут встречать композиции "Мой Симферополь - ворота Крыма" и "Легендарный Севастополь", а покидать полуостров гости будут под легендарный военный марш "Прощание Славянки".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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