"Крымтроллейбусу" отдали маршрут №50 в Симферополе
С сегодняшнего дня маршрут №50 "Давыдовка - Центральный рынок" будет обслуживать ГУП РК "Крымтроллейбус", сообщили в пресс-службе Минтранса.
- Было поручение главы Сергея Аксенова по вопросу обслуживания этого маршрута. Было много жалоб по качеству обслуживания, техническому и санитарному состоянию автобусов. Заказчик, город и перевозчик постоянно жаловались друг другу. Симферополь подал заявку, чтобы подобрать нового перевозчика, - рассказал глава Минтранса Сергей Карпов.
Он пояснил, что "Крымтроллейбус" как раз закупал автобусы, поэтому маршрут и передали ему.
Пассажиров будет возить новые низкопольные автобусы, которые работают на природном газе. Они оборудованы кондиционерами и вмещают до 80 человек.
Ранее КП-Крым писала, что до конца года предприятие закупит 124 машины до конца года.
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ИСТОЧНИК KP.RU