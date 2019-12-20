"Крымтроллейбусу" отдали маршрут №50 в Симферополе

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-20T15:10:17+03:00

Пассажиров будут возить низкопольные троллейбусы с кондиционерами

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня маршрут №50 "Давыдовка - Центральный рынок" будет обслуживать ГУП РК "Крымтроллейбус", сообщили в пресс-службе Минтранса.

- Было поручение главы Сергея Аксенова по вопросу обслуживания этого маршрута. Было много жалоб по качеству обслуживания, техническому и санитарному состоянию автобусов. Заказчик, город и перевозчик постоянно жаловались друг другу. Симферополь подал заявку, чтобы подобрать нового перевозчика, - рассказал глава Минтранса Сергей Карпов.

Он пояснил, что "Крымтроллейбус" как раз закупал автобусы, поэтому маршрут и передали ему.

Пассажиров будет возить новые низкопольные автобусы, которые работают на природном газе. Они оборудованы кондиционерами и вмещают до 80 человек.

Ранее КП-Крым писала, что до конца года предприятие закупит 124 машины до конца года.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU