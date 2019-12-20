Симферополь украсят шесть новогодних елок

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-20T15:03:14+03:00

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Симферополь украсят шесть больших новогодних елок. Три уже установлены в центральной части города, одна в Детском парке и одна в районе железнодорожного вокзала.

- Последняя елка будет установлена на площади Советская, возле Дома кино, - сообщил КП-Крым официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко. - В прошлом году она же украшала Гагаринский парк.

В Детском парке своя нарядна ель. Фото: Черниченко/facebook

Детские развлекательные программы под нарядной елочкой с 19 декабря ждут посетителей Детского парка. Две новогодних красавицы установлены на пересечении улиц Горького и Пушкина и на улице Героев Аджимушкая.

Главная елка крымской столицы установлена на площади Ленина. Со вчерашнего дня и по 8 января здесь с полудня и до 22 часов проходят ярмарка ремесленников и мастер-классы. Уже 2 января возле елки откроется праздничная фуд-зона, где ежедневно с 12 до 14 часов для детей будет проходить программа «Поле чудес» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для гостей праздника свои музыкальные номера представят лучшие кавер-группы.

Эта ель украшала центр города, Гагаринский парк. На очереди Дом кино. Фото: Черниченко/facebook

В новогоднюю ночь, а также 6 и 7 января на площади Ленина симферопольцев ждет выступление группы Revel из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU