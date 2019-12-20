В Севастополе рубят краснокнижные сосны ради дачного домика

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-20T17:03:18+03:00

С недавних пор решение о вырубке редких растений принимает Росприроднадзор в Краснодаре

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В одном из районов Севастополя утром 17 декабря вырубили 20 краснокнижных сосен. Предположительно - ради строительства дачи, именно такое назначение указано в документах на участок, пишет Forpost.

По словам местных жителей, всего на участке, который при Украине был раздроблен на более мелкие, растет около четырех сотен деревьев.

Работы велись быстро - за час спилили деревья, переработали ветки в щепки, а стволы погрузили в машину и увезли.

За ходом работ, по словам очевидцев, следил представитель территориального отделения Росприроднадзора, который показал заверенное красной печатью разрешение на вырубку, выданное головным офисом.

В Севприроднадзоре подтвердили законность рубки, но напомнили, что на уничтожение краснокнижников разрешение дает исключительно Росприроднадзор, и только он может объяснить целесообразность вырубки такого количества деревьев.

Отметим, что после недавней реорганизации ведомства решение о вырубке краснокнижников принимается не в Севастополе и не в Крыму, а в Краснодаре, где находится Межрегиональное управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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ИСТОЧНИК KP.RU