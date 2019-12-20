Первый этап реконструкции комплекса "Крым-СПОРТ" подходит к концу

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-20T18:33:23+03:00

После ремонта в здание вернуться около 300 художественных гимнасток

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Подходит к концу первая очередь реконструкции комплекса «Крым-СПОРТ». Сейчас идут работы по благоустройству территории, внутренней и наружной отделке.

– Первый этап мы планируем сдать в эксплуатацию уже в скором времени. В конце текущего месяца инициирую проведение комиссии по приёмке объекта при участии представителей всех необходимых надзорных ведомств, – приводит слова главы Минстроя Крыма Михаила Храмова Крымская газета.

После завершения первого этапа реконструкции в свой спортивный зал смогут вернуться порядка 300 художественных гимнасток, в том числе - сборная Крыма, которая сейчас готовится к первенству по художественной гимнастике Южного федерального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU