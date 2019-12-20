Туристский пруд под Севастополем начнут восстанавливать еще не скоро

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-20T18:33:53+03:00

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Туристский пруд между сёлами под Севастополем, который весной этого года исчез, начнут восстанавливать в 2020 году.

Об этом на заседании правительства сообщила и.о. начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова, пишет Forpost.

По ее словам, сейчас проект капитального ремонта водоема проходит государственную экспертизу, реализация его запланирована на первый квартал 2020 года.

Юлия Гаврилова напомнила, что пруд питают подземные источники и паводковые воды, и для полного восстановления водоёма понадобится ещё немало времени.

Напомним, об исчезающем водоёме впервые заговорили в апреле этого года.

В ноябре этого года местные власти пообещали выяснить истинные причины исчезновения пруда, являвшегося источником технической воды для жителей близлежащих сёл, начать работу над его восстановлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU