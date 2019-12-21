Погода в Крыму на 21 декабря: пасмурно и влажно

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-21T09:25:07+03:00

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Крымская осень не собирается уходить на зимние каникулы. В субботу, 21 декабря, синоптики прогнозируют пасмурную погоду при высокой влажности и усилении юго-западного ветра до 17 м/с. Температура воздуха до +15 днем мешает настраиваться на новогодний лад, несмотря на иллюминацию и наряженные елки.

Ночью и утром в Крыму повсеместно туман, воздух прогреется до +1…+6. Днем температура повыситься до +10…+15 градусов, указано на сайте крымского гидрометцентра.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +13…+15.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром туман. Днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +10…+12.

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ИСТОЧНИК KP.RU