2019-12-20T19:21:13+03:00
Общество

В районе Алупки мужчина разбил несколько авто и врезался в подпорную стену

Всего он повредил четыре автомобиля
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Автопартнер Севастополь Крым / ВконтактеФото: Автопартнер Севастополь Крым / Вконтакте
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Утром на 21-м километре трассы Ялта-Севастополь в районе Алупки произошло ДТП с участием четырех автомобилей, пишет Крымское информационное агентство, со ссылкой на пользователей соцсетей.

Водитель BMW, как сообщают очевидцы, выехал на встречную полосу. При ударе об KIA от BMW оторвался прицеп, который задел проезжавшую мимо Mazda. В конечном итоге BMW остановила подпорная стена.

На месте работала скорая помощь и МЧС, в комментариях пишут, что виновник ДТП был пьяный без водительских прав и страховки.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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