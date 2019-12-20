В районе Алупки мужчина разбил несколько авто и врезался в подпорную стену

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-20T19:21:13+03:00

Всего он повредил четыре автомобиля

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Утром на 21-м километре трассы Ялта-Севастополь в районе Алупки произошло ДТП с участием четырех автомобилей, пишет Крымское информационное агентство, со ссылкой на пользователей соцсетей.

Водитель BMW, как сообщают очевидцы, выехал на встречную полосу. При ударе об KIA от BMW оторвался прицеп, который задел проезжавшую мимо Mazda. В конечном итоге BMW остановила подпорная стена.

На месте работала скорая помощь и МЧС, в комментариях пишут, что виновник ДТП был пьяный без водительских прав и страховки.

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ИСТОЧНИК KP.RU