КП-Крым получила премию «Журналист года – 2019» в номинации интернет-СМИ

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-21T15:23:59+03:00

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Заместитель редактора по интернет-версии Симферопольского филиала ИД «Комсомольская правда» Анастасия Жукова стала победителем в номинации интернет-СМИ на VI ежегодной премии «Журналист года – 2019». Всего в конкурсе участвовали 229 работ от 40 федеральных и региональных редакций.

- Премия проводится уже в шестой раз и за это время качество крымской журналистики существенно выросло, - отметил министр внутренней политики, информации связи Республики Крым Сергей Зырянов. - С каждым годом определить победителей в каждой из номинаций становится все сложнее. Явные лидеры выделяются все реже, поданные на конкурс работы оказываются примерно равны по мастерству.

Победители определены в 22-х номинациях: 17-ти конкурсных и 5-ти специальных. Кроме того, представителей СМИ поощрили дипломами за лучшее освещение тем 75-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, добровольчества и волонтерства. Также совместно с органами исполнительной власти Республики Крым отмечены журналисты, которые в своих материалах рассматривали темы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, туризма, спорта, культуры, образования, финансовой грамотности, труда и социальной защиты, патриотического воспитания, сельского хозяйства, городского хозяйства, экологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU