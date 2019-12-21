Суд приостановил строительство незаконной многоэтажки в Симферополе

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-21T17:10:20+03:00

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Суд Симферополя запретил строительство незаконной многоэтажки на пересечении улиц Репина и Троллейбусной. Владелец участка подал в Службу Госстройнадзора уведомление о возведении индивидуального жилого дома, а по факту идет сооружение офисного центра.

По исполнительному листу Киевского райсуда столицы служба приставов запретила все виды строительства и реконструкции данного объекта, а также его регистрацию в Госкомрегистре до рассмотрения иска администрации Симферополя к незаконной стройке.

Внеплановая проверка Госстройнадзора показала, что владелец объекта по ул. Репина/Троллейбусная, 64/29, подал уведомление о строительстве трехэтажного дома площадью застройки 267,8 квадратов и высотой 11,5 метров.

- Застройщиком внесены недостоверные сведения относительно отступов от границ земельного участка, количества этажей и высоты здания, - указано в сообщении Госстройнадзора. - Кроме того, выявлены многочисленные нарушения обязательных требований и норм законодательства о градостроительной деятельности.

Так, при рытье котлована не укреплены откосы, что влечет угрозу обрушения детских игровых площадок, навесов, находящихся рядом на территории детского сада, а также угрозу нарушения целостности дорожного полота со сторон улиц Троллейбусной и Репина. По результатам проверки подано заявление в опорный пункт МВД об оказании содействия в пресечении выявленных правонарушений и явке лиц, их допустивших, в орган государственного строительного надзора. Кроме того, указанная информация направлена в ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК «Крымэнерго» для принятия мер в рамках предоставленных полномочий.

Напомним, раньше на участке располагался частный дом, теперь на всю его площадь возводится многоэтажное здание. Стройка с двух сторон граничит с детским садом «Чайка». Основные работы на объекте проводятся ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU