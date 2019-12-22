2019-12-22T10:38:26+03:00
Общество

В Ялте после реконструкции открыли вещевой рынок

Объект является памятником архитектуры и теперь вмещает почти 230 торговых мест
Степан ОСТИНОВ
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Реконструкция ТЦ «Вещевой рынок» началась в октябре прошлого годаРеконструкция ТЦ «Вещевой рынок» началась в октябре прошлого года
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В Ялте после реконструкции в торжественной обстановке открыли вещевой рынок, который является памятником архитектуры.

По словам главы муниципалитета Константина Шимановского, рынок будет пользоваться популярностью у ялтинцев и гостей курорта.

В свою очередь руководитель аппарата администрации Ялты Ирина Романец подчеркнула, что реконструкция объекта проводилась с учетом его архитектурного и исторического значения.

- Помимо своего функционального назначения, этот рынок представляет собой историческую ценность. Здание является памятником архитектуры, а в работе по планировке павильона «Пассаж» в начале ХХ века принимал участие архитектор Николай Краснов, - заключила Ирина Романец.

В завершении торжественной части была перерезана красная лента перед входом в ТК «Вещевой рынок», и все желающие смогли первыми осмотреть его.

СПРАВКА «КП»

Реконструкция ТЦ «Вещевой рынок» началась в октябре прошлого года. Рабочие накрыли объект новой крышей, установили современные системы водоснабжения и водоотведения и в 2 раза увеличили проходы между торговыми рядами. Сейчас в торговом комплексе размещено 228 торговых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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