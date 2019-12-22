В Ялте после реконструкции открыли вещевой рынок
В Ялте после реконструкции в торжественной обстановке открыли вещевой рынок, который является памятником архитектуры.
По словам главы муниципалитета Константина Шимановского, рынок будет пользоваться популярностью у ялтинцев и гостей курорта.
В свою очередь руководитель аппарата администрации Ялты Ирина Романец подчеркнула, что реконструкция объекта проводилась с учетом его архитектурного и исторического значения.
- Помимо своего функционального назначения, этот рынок представляет собой историческую ценность. Здание является памятником архитектуры, а в работе по планировке павильона «Пассаж» в начале ХХ века принимал участие архитектор Николай Краснов, - заключила Ирина Романец.
В завершении торжественной части была перерезана красная лента перед входом в ТК «Вещевой рынок», и все желающие смогли первыми осмотреть его.
СПРАВКА «КП»
Реконструкция ТЦ «Вещевой рынок» началась в октябре прошлого года. Рабочие накрыли объект новой крышей, установили современные системы водоснабжения и водоотведения и в 2 раза увеличили проходы между торговыми рядами. Сейчас в торговом комплексе размещено 228 торговых мест.
ИСТОЧНИК KP.RU