Погода в Крыму на 23 декабря: дождь и тепло до +15

СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-23T07:38:20+03:00

В Симферополе облачно с прояснениями. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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23 декабря, в понедельник, в Крыму актуально штормовое предупреждение. Ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с, местами очень сильные дожди.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем местами кратковременный дождь, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха +14°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, днем слабый дождь. Ветер юго-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха +8…+10°; днем +12…+14°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU