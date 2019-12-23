2019-12-23T07:59:44+03:00
Происшествия

В Крыму сотрудники МЧС для спасения детей взломали дверь

ЧП случилось в Керчи
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крымские спасатели пришли на помощь жительнице Керчи. Молодая женщина, когда уходила по делам, то оставила в квартире одних, без взрослых, своих маленьких детей, но вернувшись, не смогла открыть дверь.

Встревоженная крымчанка позвонила в диспетчерскую регионального МЧС.

Сотрудники чрезвычайного ведомства тут же выехали на место. Крымские спасатели с помощью специального инструмента открыли злополучную дверь. И жительница Керчи смогла попасть в дом, где находились маленькие дети.

В ведомстве отметили, что малыши живы и здоровы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе автомобиль упал в яму на дороге
В Симферополе 23 декабря в отдельных районах не будет электричества
В Крыму сотрудники МЧС для спасения детей взломали дверь
Погода в Крыму на 23 декабря: дождь и тепло до +15
В новогоднюю ночь на главной площади Керчи выступит лидер группы «Дюна»
В Саках вылетел в кювет и перевернулся Hyundai Solaris
В Ялте зажгли праздничную иллюминацию к Новому году
В Ялте после реконструкции открыли вещевой рынок
Ветрено, но тепло: Погода в Крыму на 22 декабря
Суд приостановил строительство незаконной многоэтажки в Симферополе
В поселке Гресовский под Симферополем открылся спортивный кластер
КП-Крым получила премию «Журналист года – 2019» в номинации интернет-СМИ
В аэропорту «Симферополь» приставы вычислили троих должников
Туристы застряли на скалах над Симеизом
Погода в Крыму на 21 декабря: пасмурно и влажно
В районе Алупки мужчина разбил несколько авто и врезался в подпорную стену
Туристский пруд под Севастополем начнут восстанавливать еще не скоро
Первый этап реконструкции комплекса "Крым-СПОРТ" подходит к концу
В Севастополе рубят краснокнижные сосны ради дачного домика
Стало известно, где в Симферополе пройдут новогодние ярмарки