В Крыму сотрудники МЧС для спасения детей взломали дверь

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-23T07:59:44+03:00

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Крымские спасатели пришли на помощь жительнице Керчи. Молодая женщина, когда уходила по делам, то оставила в квартире одних, без взрослых, своих маленьких детей, но вернувшись, не смогла открыть дверь.

Встревоженная крымчанка позвонила в диспетчерскую регионального МЧС.

Сотрудники чрезвычайного ведомства тут же выехали на место. Крымские спасатели с помощью специального инструмента открыли злополучную дверь. И жительница Керчи смогла попасть в дом, где находились маленькие дети.

В ведомстве отметили, что малыши живы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU