В Симферополе 23 декабря в отдельных районах не будет электричества
23 декабря, в понедельник, в столице региона не будет света в отдельных районах. Электроприборами нельзя будет пользоваться с восьми утра до пяти вечера.
Крымские энергетики временные неудобства объясняют проведением ремонтных работ на электрооборудовании.
Где не будет электричества в Симферополе:
улица Надинского 2-20 (чет), 1-7 (нечет)
улица Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)
проспект Победы 144/21-150 (чет), 125 (нечет)
улица Пахотная 1а (нечет)
улица Водоемная 20 (чет)
улица Озимая 2-24 (чет), 1-19 (нечет)
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ИСТОЧНИК KP.RU