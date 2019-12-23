2019-12-23T08:30:45+03:00
Общество

В Симферополе 23 декабря в отдельных районах не будет электричества

Свет отключат из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет до пяти вечера.Света не будет до пяти вечера.
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23 декабря, в понедельник, в столице региона не будет света в отдельных районах. Электроприборами нельзя будет пользоваться с восьми утра до пяти вечера.

Крымские энергетики временные неудобства объясняют проведением ремонтных работ на электрооборудовании.

Где не будет электричества в Симферополе:

улица Надинского 2-20 (чет), 1-7 (нечет)

улица Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)

проспект Победы 144/21-150 (чет), 125 (нечет)

улица Пахотная 1а (нечет)

улица Водоемная 20 (чет)

улица Озимая 2-24 (чет), 1-19 (нечет)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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