2019-12-23T10:26:11+03:00
Происшествия

Браконьер из Севастополя отработает 200 часов за то, что ловил рыбу сетями

Он наловил почти 100 килограмм рыбы, в том числе краснокнижной
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по КрымуФото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму
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Суд назначил 200 часов обязательных работ 24-х летнему браконьеру из Севастополя, который ловил рыбу без разрешения.

Мужчину задержали еще в декабре прошлого года, когда он выгружал улов на берег, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.

В сетях у него нашли около 100 килограмм рыбы, среди которой были: краснокнижные белуга и каменный краб, а также кефаль, на которую тогда действовал запрет на вылов.

Балаклавский районный суд признал мужчину виновным в незаконной добыче рыб, которые занесены в Красную книгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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