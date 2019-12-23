Браконьер из Севастополя отработает 200 часов за то, что ловил рыбу сетями
Суд назначил 200 часов обязательных работ 24-х летнему браконьеру из Севастополя, который ловил рыбу без разрешения.
Мужчину задержали еще в декабре прошлого года, когда он выгружал улов на берег, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.
В сетях у него нашли около 100 килограмм рыбы, среди которой были: краснокнижные белуга и каменный краб, а также кефаль, на которую тогда действовал запрет на вылов.
Балаклавский районный суд признал мужчину виновным в незаконной добыче рыб, которые занесены в Красную книгу.
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ИСТОЧНИК KP.RU