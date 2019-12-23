Пожары и ДТП в Крыму унесли жизни 6 человек

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-23T10:28:25+03:00

В МЧС по Крыму подвели итоги работы за прошлую неделю

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За прошедшую неделю в Крыму погибли 6 человек в пожарах и ДТП.

Как сообщили в пресс-службе крымского МЧС, спасатели 11 раз выезжали на места ДТП для оказания помощи. Они спасли девять человек, в том числе одного ребенка. К сожалению, два человека погибло.

За неделю сотрудники МЧС ликвидировали 35 пожаров, на которых погибло 4 человека.

В горах и лесах Крыма спасатели трижды проводили поисковые операции. Им удалось помочь 22 людям.

В море никаких происшествий за неделю не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU