2019-12-23T10:28:25+03:00
Происшествия

Пожары и ДТП в Крыму унесли жизни 6 человек

В МЧС по Крыму подвели итоги работы за прошлую неделю
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба МЧС по Республики КрымФото: Пресс-служба МЧС по Республики Крым
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в Крыму погибли 6 человек в пожарах и ДТП.

Как сообщили в пресс-службе крымского МЧС, спасатели 11 раз выезжали на места ДТП для оказания помощи. Они спасли девять человек, в том числе одного ребенка. К сожалению, два человека погибло.

За неделю сотрудники МЧС ликвидировали 35 пожаров, на которых погибло 4 человека.

В горах и лесах Крыма спасатели трижды проводили поисковые операции. Им удалось помочь 22 людям.

В море никаких происшествий за неделю не было.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24