Пожары и ДТП в Крыму унесли жизни 6 человек
В МЧС по Крыму подвели итоги работы за прошлую неделю
Фото: Пресс-служба МЧС по Республики Крым
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За прошедшую неделю в Крыму погибли 6 человек в пожарах и ДТП.
Как сообщили в пресс-службе крымского МЧС, спасатели 11 раз выезжали на места ДТП для оказания помощи. Они спасли девять человек, в том числе одного ребенка. К сожалению, два человека погибло.
За неделю сотрудники МЧС ликвидировали 35 пожаров, на которых погибло 4 человека.
В горах и лесах Крыма спасатели трижды проводили поисковые операции. Им удалось помочь 22 людям.
В море никаких происшествий за неделю не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU