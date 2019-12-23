Аксенов назначил Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов переназначил Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Республики Крым.
- Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность Республики Крым - министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - говорится в тексте указа, который опубликован на портале правительства Крыма.
Вадим Волченко занял должность главы Минтуризма Крыма с июля 2017 года. Он ушел в отставку по приказу Аксенова в сентябре.
Ранее, напомним, КП-Крым писала о том, что Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU