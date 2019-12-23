2019-12-23T12:01:23+03:00
Общество

Аксенов назначил Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма

Он занимает эту должность два года
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Минтуризма КрымаФото: Пресс-служба Минтуризма Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксенов переназначил Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Республики Крым.

- Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность Республики Крым - министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - говорится в тексте указа, который опубликован на портале правительства Крыма.

Вадим Волченко занял должность главы Минтуризма Крыма с июля 2017 года. Он ушел в отставку по приказу Аксенова в сентябре.

Ранее, напомним, КП-Крым писала о том, что Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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