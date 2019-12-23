Симферопольцам вернули маршрут №9 «7 горбольница - Аэрофлотский»
На него отправили пять новых троллейбусов, которые могут проехать без контактной сети до 20 километров
Фото: Пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»
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В Симферополь вернулся маршрут №9 «7 горбольница - Аэрофлотский», сообщили в пресс-службе «Крымтроллейбуса». Для него выделили пять троллейбусов.
Как отметили в пресс-службе, движение по маршруту стало возможным благодаря новым машинам, которые могут проехать без контактной сети до 20 километров.
Всего до конца года «Крымтроллейбус» должен получить 27 таких троллейбусов.
Ранее КП-Крым писала, что предприятие до конца года получит 124 новых машин, среди которых 97 автобусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU