Миллион артефактов: На стройке Крымского моста нашли скелет древнего кита и античную усадьбу

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-23T13:20:04+03:00

Скелет кита пролежал под землей 10 миллионов лет. Фото: Инфоцентр Крымский мост

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Перед началом строительства Крымского моста и подходов к нему археологи исследовали 56 гектаров земли - и не зря! Удалось найти аж миллион артефактов.

- 100 тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах – в Тамани и Керчи, - рассказали в инфоцентре "Крымский мост". - Среди уникальных артефактов – голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры, а также скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет.

Голова божества теперь хранится в Керчи. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Кроме того, на месте строительства железнодорожных подходов к мосту со стороны Керчи ученые обнаружили античную усадьбу, которая могла принадлежать представителю династии царей Боспора. Из-за этой находки строители моста даже изменили проект и построили участок трассы в обход усадьбы, чтобы сохранить памятник истории.

Строительство Крымского моста официально завершено: все контролирующие органы подтвердили соответствие проекту и разрешили ввести его в эксплуатацию. Во вторник, 23 декабря, президент России Владимир Путин откроет железнодорожное движение через Керченский пролив.

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ИСТОЧНИК KP.RU