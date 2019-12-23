2019-12-23T16:59:50+03:00
Общество

Крымстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол

За год набор продуктов подорожал почти на 2%
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Для крымской семьи из 4-х человек новогодний стол обойдется в 6,3 тысячи рублей. За год стоимость праздничного набора продуктов выросла на 1,8%, передает пресс-служба Крымстата.

Больше всего подорожали лимоны, апельсины, конфеты, консервы и алкоголь. Дешевле, чем в прошлом году, можно купить картофель, красную икру, свежие огурцы и рыбные консервы.

В 350 рублей обойдется крымчанам самый популярный новогодний салат – оливье, что на 2,8% больше чем год назад.

А вот «селедка под шубой» подешевела на 2,8% и обойдется в 171 рубль для семейного ужина или компании друзей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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