Крымстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-23T16:59:50+03:00

За год набор продуктов подорожал почти на 2%

Изменить размер текста: A A

Для крымской семьи из 4-х человек новогодний стол обойдется в 6,3 тысячи рублей. За год стоимость праздничного набора продуктов выросла на 1,8%, передает пресс-служба Крымстата.

Больше всего подорожали лимоны, апельсины, конфеты, консервы и алкоголь. Дешевле, чем в прошлом году, можно купить картофель, красную икру, свежие огурцы и рыбные консервы.

В 350 рублей обойдется крымчанам самый популярный новогодний салат – оливье, что на 2,8% больше чем год назад.

А вот «селедка под шубой» подешевела на 2,8% и обойдется в 171 рубль для семейного ужина или компании друзей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU