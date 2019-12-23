Крымстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол
Для крымской семьи из 4-х человек новогодний стол обойдется в 6,3 тысячи рублей. За год стоимость праздничного набора продуктов выросла на 1,8%, передает пресс-служба Крымстата.
Больше всего подорожали лимоны, апельсины, конфеты, консервы и алкоголь. Дешевле, чем в прошлом году, можно купить картофель, красную икру, свежие огурцы и рыбные консервы.
В 350 рублей обойдется крымчанам самый популярный новогодний салат – оливье, что на 2,8% больше чем год назад.
А вот «селедка под шубой» подешевела на 2,8% и обойдется в 171 рубль для семейного ужина или компании друзей.
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ИСТОЧНИК KP.RU