2019-12-23T16:56:46+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет крымчан в предновогоднюю неделю

Температура будет падать и пойдут дожди
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Весь декабрь крымчан радовала теплая и сухая погода, но в предновогоднюю неделю, до Крыма начала понемногу добираться зима.

По прогнозам крымского гидрометцентра, жителей полуострова ждет дождливая неделя, а под ее конец может пойти и снег.

Температура на полуострове останется плюсовой, но на выходных столбик термометра опуститься ниже нуля.

В Симферополе до субботы она не опуститься ниже +3…+5 ночью и +6…+8 днем. В Севастополе будет чуть теплее, термометр ночью не опуститься ниже +7…+9, а днем +9…+11.

На полуострове будет дуть умеренный ветер, местами с порывами, например на южном береге Крыма.

А вот какая погода ждет крымчан 31 декабря и 1 января в гидрометцентре еще не могут сказать. Будет ли у нас настоящая новогодняя погода со снегом и морозом или будет лить дождь - неизвестно, сообщили КП-Крым.

- Погода очень изменчива. Будет ли она на праздник настоящей - зимней - на праздник, мы сможем сказать только в конце недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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