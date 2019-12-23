В Симферополе и Севастополе 24 декабря частично не будет электричества

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-23T19:26:46+03:00

Света не будет несколько часов. Фото: архив "КП"

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24 декабря, во вторник, в Симферополе и Севастополе на время пропадет свет в отдельных районах. Энергетики объясняют временные неудобства проведением ремонтных работ.

Где не будет электричества

Симферополь

С 8.00 до 17.00

ул. Надинского, 2-20 (чет), 1-7 (нечет);

ул. Перегонец, 44-64 (чет), 37-49 (нечет);

пр. Победы, 144/21-150 (чет), 125;

ул. Пахотная, 1а;

ул. Водоемная, 20;

ул. Озимая, 2-24 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Раатлыкъ, 2-10 (чет), 1-7 (нечет);

ул. Талдалы, 1-17;

ул. Вернадского, 1-11;

пер. Шефталилик, 2-14 (чет), 1-19(нечет);

ул. Чукурча, 1-33;

ул. Чамлы, 2-30 (чет);

ул. Танч, 1, 2-20 (чет);

ул. Мамак, 1-27 (нечет);

пер. Мамак, 2-10 (чет), 1-3 (нечет);

ул. Когемли, 1-29 (нечет)

Севастополь

с 8.00 до 17.00

с. Морозовка: пер. Ключевой 6, 5, 9; ул. Ключевая 1, 2-а, 6-Б, 2-18, 3-а, 3-5, 9-17, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8; Алсу: в/ч 13189, д/лагерь «Алсу-2», в/ч 87134 АЛС-4, в/ч 20205 Алсу №1.

Юхарина балка (ТСН «Здоровье-89»)

С 9.00 до 17.00

пр. Гагарина,10,18-38,11,15-17,17-Б,19-29

ул. Куликово поле, 2,1

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ИСТОЧНИК KP.RU