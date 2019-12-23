В Симферополе и Севастополе 24 декабря частично не будет электричества
24 декабря, во вторник, в Симферополе и Севастополе на время пропадет свет в отдельных районах. Энергетики объясняют временные неудобства проведением ремонтных работ.
Где не будет электричества
Симферополь
С 8.00 до 17.00
ул. Надинского, 2-20 (чет), 1-7 (нечет);
ул. Перегонец, 44-64 (чет), 37-49 (нечет);
пр. Победы, 144/21-150 (чет), 125;
ул. Пахотная, 1а;
ул. Водоемная, 20;
ул. Озимая, 2-24 (чет), 1-19 (нечет);
ул. Раатлыкъ, 2-10 (чет), 1-7 (нечет);
ул. Талдалы, 1-17;
ул. Вернадского, 1-11;
пер. Шефталилик, 2-14 (чет), 1-19(нечет);
ул. Чукурча, 1-33;
ул. Чамлы, 2-30 (чет);
ул. Танч, 1, 2-20 (чет);
ул. Мамак, 1-27 (нечет);
пер. Мамак, 2-10 (чет), 1-3 (нечет);
ул. Когемли, 1-29 (нечет)
Севастополь
с 8.00 до 17.00
с. Морозовка: пер. Ключевой 6, 5, 9; ул. Ключевая 1, 2-а, 6-Б, 2-18, 3-а, 3-5, 9-17, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8; Алсу: в/ч 13189, д/лагерь «Алсу-2», в/ч 87134 АЛС-4, в/ч 20205 Алсу №1.
Юхарина балка (ТСН «Здоровье-89»)
С 9.00 до 17.00
пр. Гагарина,10,18-38,11,15-17,17-Б,19-29
ул. Куликово поле, 2,1
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ИСТОЧНИК KP.RU