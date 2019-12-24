В центре Симферополя установят дополнительные камеры видеонаблюдения
В Симферополе с сентября 2019 года во дворах жилых многоэтажек установили 104 камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД России по Симферополю Сергей Никитин.
- В ближайшие две недели, перед зимними праздниками, мы бы хотели установить дополнительные камеры в центре города, на площади Ленина, - отметил Никитин. - Будем также активизировать работу по оборудованию системами видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на оживленных перекрестках и въездах в город.
По словам начальника симферопольского УМВД, железнодорожный район города уже почти полностью охвачен видеонаблюдением: камеры есть даже на остановках общественного транспорта и контейнерных площадках.
Появились они благодаря содействию интернет-провайдеров, передает пресс-служба администрации Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU