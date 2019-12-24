В Керчи опровергли слухи о массовом заражении туберкулезом школьников

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-24T10:15:45+03:00

Заболел один ученик, а не 20, как пишут в соцсетях

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В социальных сетях появилась информация о том, что в керченской школе №1 имени Дубинина, якобы зафиксированы массовые случаи заражения туберкулезом от одного из учителей.

В школе действительно заболел один ученик - его отправили на лечение, но не 20, как пишут в соцсетях, передает пресс-служба администрации Керчи.

Сейчас здоровью детей в школе ничего не угрожает, там провели дезинфекцию и все работают в штатном режиме.

Родительский коллектив школы 23 декабря встретился с врачом-фтизиатром, они приняли решение обследовать сотрудников школы и сделать всем ученикам пробу Манту.

Роспотребнадзор свое заключение представит 27 декабря, если нужна будет еще одна обработка здания школы, то ее сделают.

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ИСТОЧНИК KP.RU