Лимитированные вина из коллекции «Крымский мост» поступили в продажу

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-24T12:02:37+03:00

Виноделы из Крыма и Кубани начали работу над проектом 4 года назад

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Лимитированная коллекция вин «Крымский мост» от пяти винодельческих фирм Крыма и Кубани поступила сегодня в продажу.

Работа над проектом началась в конце 2015 года, сообщили в пресс-службе «Массандры».

В серию от «Массандры» вошли - «Мускат белый Красного камня» и «Херес Массандра».

Обе классические марки, обе объединяют год создания - впервые они были произведены в сезон виноделия 1944 года и по классической технологии выпускаются уже 75 лет, - рассказывает гендиректор предприятия Янина Павленко. - Для виноделов - огромная честь продолжать традиции и участвовать в таком красивом проекте. Благодаря мосту свершилось объединение двух берегов, а вино «Крымский мост» - это еще и символическое объединение двух виноградарско-винодельческих регионов страны.

Партия вина сувенирной серии лимитирована - по 19 тысяч бутылок каждого наименования. Продавать напиток будут только в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU