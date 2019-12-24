2019-12-24T12:51:12+03:00
Общество

Ремонт моста на Гагарина затягивается, а улицу Невского решено не принимать

Члены правительства Крыма огорчили горожан
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, чтобы капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе не принимали, пока подрядчик не устранит все дефекты.

- В воскресенье я там проехал – не дорога, а «стиральная доска». Принимать эту работу нельзя. Расчет за эти работы не проводить – объект не сдан в полном объеме. Сделайте нормально дорогу, по-другому этот объект принят не будет, - сказал Аксенов.

В свою очередь глава Минтранса Крыма Сергей Карпов пояснил, что дефекты появились из-за неверного выбора асфальтобетонной смеси и недочетов во время составления проектных документов.

Кроме того, на заседании Совмина затронули и вопрос реконструкции моста на улице Гагарина в Симферополе.

По словам Карпова, во время капремонта стало ясно, что балки моста следует заменить.

- Мост в соответствии с графиком, который сейчас предоставлен, будет полностью завершен с поставкой новых балок и сдан в эксплуатацию в марте, - рассказал глава Минтранса.

Изначально предполагалось, что реконструкцию моста закончат 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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