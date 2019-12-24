Симферопольцев возмутила новая стоянка, ради которой вырубили сквер
Жители Симферополя возмутились новой стоянкой на улице Гагарина. Раньше на ее месте был небольшой сквер, но ради пары десятков парковочных мест, его выпилили, а территорию закатали в асфальт.
- Очень быстро сквер, который вырубили на Гагарина, 20, превратился в автостоянку, - пишет па своей странице в Facebook горожанин.
Люди в комментариях заметили, что асфальт укатали очень ровно, в отличии от тротуаров в городе.
Кто-то заметил, что такому «соседству» особенно обрадуются жители многоэтажки.
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ИСТОЧНИК KP.RU