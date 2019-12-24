Симферопольцев возмутила новая стоянка, ради которой вырубили сквер

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-24T13:58:58+03:00

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Жители Симферополя возмутились новой стоянкой на улице Гагарина. Раньше на ее месте был небольшой сквер, но ради пары десятков парковочных мест, его выпилили, а территорию закатали в асфальт.

- Очень быстро сквер, который вырубили на Гагарина, 20, превратился в автостоянку, - пишет па своей странице в Facebook горожанин.

Люди в комментариях заметили, что асфальт укатали очень ровно, в отличии от тротуаров в городе.

Кто-то заметил, что такому «соседству» особенно обрадуются жители многоэтажки.

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ИСТОЧНИК KP.RU