В Евпатории начали сносить крокодиляриум на набережной
На набережной имени Горького в Евпатории начали сносить аттракцион «перевернутый дом» и крокодиловую ферму, которые предприимчивый бизнесмен построил без каких-либо разрешительных документов.
Предпринимателя не раз штрафовали, а требования о сносе объектов он проигнорировал.
В итоге, из бюджета Евпатории выделили деньги и сегодня рабочие начали разбирать крокодиловую ферму.
После полного демонтажа строения, администрация города обратится в суд, чтобы взыскать с бизнесмена деньги, которые потратили на снос.
Перевернутый дом обещают снести в начале 2020 года.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU