2019-12-24T13:42:31+03:00
Общество

В Евпатории начали сносить крокодиляриум на набережной

У бизнесмена нет никаких документов на объект
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрация ЕвпаторииФото: Пресс-служба администрация Евпатории
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На набережной имени Горького в Евпатории начали сносить аттракцион «перевернутый дом» и крокодиловую ферму, которые предприимчивый бизнесмен построил без каких-либо разрешительных документов.

Предпринимателя не раз штрафовали, а требования о сносе объектов он проигнорировал.

В итоге, из бюджета Евпатории выделили деньги и сегодня рабочие начали разбирать крокодиловую ферму.

После полного демонтажа строения, администрация города обратится в суд, чтобы взыскать с бизнесмена деньги, которые потратили на снос.

Перевернутый дом обещают снести в начале 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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