Крым получит почти 20 миллиардов на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-24T14:34:59+03:00

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С 2020 года все региональные и муниципальные дороги Крыма будут ремонтировать два предприятия - АО "ВАД" и "Центродорстрой" (ЦДС). Соответствующее поручение президента РФ к правительству РФ уже вышло, до 1 февраля планируется оформить все необходимые бумаги.

В рамках нацпрограмм в бюджете уже заложено 2,9 миллиарда рублей, еще 17 миллиардов рублей Крым получит дополнительно в 2020 году.

- Компания "ВАД" будет отвечать за Керчь, Ленинский район, Феодосию, а ЦДС - за Симферополь. У нас нет претензий к работе этих подрядчиков. В Керчи планируется отремонтировать 32 километра дорог, в Симферополе - 68 километров дорог. Для нас это такие цифры, которые позволят изменить ситуацию к лучшему, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в течение трех лет планируется 60% крымских дорог привести к федеральным стандартам. Помимо ремонта дорожного полотна, подрядчики сразу будут устанавливать освещение и приводить в порядок тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU