Аксенов рассказал, что может повлиять на цену аренды и покупки жилья в Крыму
Насыщение рынка жилья может повлиять на стоимость аренды и покупки недвижимости в Крыму, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции.
- Государственного регулирования цен на жилье и его аренду – нет. Мы в рамках нацпроектов должны каждый год вводить в эксплуатацию не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. Возможно, насыщение рынка позволит снизить стоимость аренды и покупки жилья. Других инструментов у нас как выровнять ситуацию – нет, - сказал Аксенов.
По его словам, цены на жилье в Симферополе могу конкурировать с самыми дорогими в России, как по стоимости аренды жилья, так и по цене за квадратный метр.
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ИСТОЧНИК KP.RU