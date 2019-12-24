Аксенов рассказал, что может повлиять на цену аренды и покупки жилья в Крыму

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-24T16:10:30+03:00

Каждый год по ФЦП в Крыму должны вводить в эксплуатации не менее 500 тысяч квадратных метров жилья

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Насыщение рынка жилья может повлиять на стоимость аренды и покупки недвижимости в Крыму, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции.

- Государственного регулирования цен на жилье и его аренду – нет. Мы в рамках нацпроектов должны каждый год вводить в эксплуатацию не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. Возможно, насыщение рынка позволит снизить стоимость аренды и покупки жилья. Других инструментов у нас как выровнять ситуацию – нет, - сказал Аксенов.

По его словам, цены на жилье в Симферополе могу конкурировать с самыми дорогими в России, как по стоимости аренды жилья, так и по цене за квадратный метр.

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ИСТОЧНИК KP.RU