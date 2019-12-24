Качество ремонта улицы Александра Невского в Симферополе проверяет прокуратура

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-24T14:52:25+03:00

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Прокуратура проверяет подрядчика, который выполнил капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе - одной из центральных транспортных артерий крымской столицы.

Напомним, капремонт улицы начался в середине августа. Подрядчик заменил водопровод, оборудовал ливневку, заменил дорожное покрытие и тротуары. Движение по улице открыли в конце ноября. И сразу решили заново положить плитку: новое покрытие, как выяснилось, не соответствует требованиям. Затем раскритиковали новую разметку, подрядчик переделает ее за свой счет.

- За деньги президентского фонда ремонтировали дорогу - и получилась "стиральная доска". Волна есть, она ощущается. Подрядчику денег не надут до проведения проверки прокурора, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее глава Минтранса Крыма Сергей Карпов пояснил, что выявлены недочеты проектной документации, а также неверно выбран вид асфальтобетонной смеси.

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ИСТОЧНИК KP.RU