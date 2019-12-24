2019-12-24T15:17:08+03:00
Экономика

Соглашение с инвестором по игорной зоне в Ялте подпишут на этой неделе

Депутаты разрабатывают профильный закон
Анастасия ЖУКОВА
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Так сейчас выглядит заброшенный санаторий, который скоро станет игорной зонойТак сейчас выглядит заброшенный санаторий, который скоро станет игорной зонойФото: Анастасия ЖУКОВА
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Уже на этой неделе планируется подписать инвестиционное соглашение с предпринимателем, который займется созданием игорной зоны в Большой Ялте.

Напомним, в октябре этого года премьер-министр РФ подписал распоряжение о создании игорной зоны на Южном берегу Крыма. Власти Крыма решили отдать для этого проекта недостроенный санаторий времен СССР в поселке Кацивели.

- На этой неделе будет заключено инвестсоглашение, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. - Государственный совет Республики Крым готовит региональный закон, он находится на согласовании в главном правовом управлении администрации президента.

Проект закона об игорной зоне уже согласовали, по словам Аксенова, в Минэкономразвития РФ и Министерстве финансов РФ. Глава республики уверен, что уже в январе все предварительные согласования по игорной зоне пройдут.

Кто именно намерен вкладывать деньги в игорный бизнес на полуострове, глава республики пока не сообщил. Ранее премьер-министр Юрий Гоцанюк рассказал журналистам, что правительство региона получило заявки от нескольких бизнесменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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