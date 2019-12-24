2019-12-24T15:41:35+03:00
Экономика

Крым попросит у Москвы дополнительные деньги на 46 недостроев из ФЦП

Ущерб, нанесенный недобросовестными подрядчиками, исчисляется миллиардами
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму недостроили 46 объектов федеральной целевой программы развития региона, 24 из них - детские сады. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что еще осенью направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведева обращение по этому поводу, и федеральный центр вместе с руководством республики до конца года примет решение - что же делать с недостроями.

Сергей Аксенов напомнил, что по законодательству дважды финансировать объекты ФЦП нельзя, однако чем дольше стоят возведенные по неправильным проектам "коробки" зданий, тем меньше шансов их реконструировать.

- Объем ущерба будет уже не полтора миллиарда, а все четыре. Достраивать придется дополнительным выделением бюджетных средств. И чем дальше будем тянуть, тем дороже это обойдется, - заявил глава Крыма.

Он отметил, что правоохранительные органы при этом продолжат искать и наказывать недобросовестных подрядчиков, виновных в нарушении сроков и в хищении бюджетных средств, взыскивая с них суммы нанесенного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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