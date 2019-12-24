Крым за два года закупит 1000 автобусов и троллейбусов

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-24T16:05:52+03:00

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До конца 2021 года Республика Крым закупит 1000 единиц общественного транспорта, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции.

- Мы уже получили 47 новых автобусов, значительная часть будет поставлена в Симферополь, но и в районы мы отдадим. На следующие два года мы с федеральным центром согласовали покупку 1000 единиц нового транспорта, чтобы закрыть вопрос в обеспечении низкопольным транспортом всех центральных улиц крымских городов, - сказал Аксенов.

По его словам, новый транспорт поможет снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру городов.

Кроме того, Аксенов рассказал, что в следующем году отремонтируют самые нагруженные улицы Симферополя: Толстого, Пролетарская, Воровского, Карла Маркса и вторая часть улицы Украинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU