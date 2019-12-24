2019-12-24T16:05:42+03:00
Экономика

Глава Крыма: Уговариваем крупный бизнес зайти в республику

Сергей Аксенов "экономически понимает" игроков рынка, но продолжает переговоры
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что совместно с федеральными властями уговаривает крупных подрядчиков начать работать на полуострове, несмотря на санкции со стороны запада.

- Я экономически понимаю крупных игроков рынка, которые не заходят в Крым, потому что потери могут быть больше, чем возможная прибыль. Объяснить, почему российские предприятия не заходят в российский регион, тоже достаточно трудно. Поверьте, что и я и федеральные власти уговаривают крупных подрядчиков зайти в Крым, - поделился Аксенов.

Напомним, в Крыму на сегодняшний день не работают крупные российские банки ("Тинькофф", "Сбербанк", "Альфа-банк" и другие), мобильные операторы ("Билайн", "Мегафон") и многие другие компании.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские власти выделят деньги на 600 квартир для врачей
Аксенов пообещал рыбколхозу новое судно взамен захваченного Украиной "Норда"
МВД проверит, торговал ли глава полиции Армянска поддельным алкоголем
Цены в Крыму начнут снижаться не раньше лета следующего года
Глава Крыма первый раз услышал о перерегистрации SIM-карт крымчан
Глава Крыма: Уговариваем крупный бизнес зайти в республику
Крым за два года закупит 1000 автобусов и троллейбусов
Крым попросит у Москвы дополнительные деньги на 46 недостроев из ФЦП
Соглашение с инвестором по игорной зоне в Ялте подпишут на этой неделе
Качество ремонта улицы Александра Невского в Симферополе проверяет прокуратура
Аксенов рассказал, что может повлиять на цену аренды и покупки жилья в Крыму
Власти Крыма обсуждают вопрос о возможности запуска экспресса в Ялту
Крым получит почти 20 миллиардов на ремонт дорог
В Евпатории начали сносить крокодиляриум на набережной
Симферопольцев возмутила новая стоянка, ради которой вырубили сквер
Ремонт моста на Гагарина затягивается, а улицу Невского решено не принимать
Как будут встречать пассажиров поезда Санкт-Петербург - Севастополь
Лимитированные вина из коллекции «Крымский мост» поступили в продажу
В Керчи опровергли слухи о массовом заражении туберкулезом школьников
Украина пригрозила уголовными делами пассажирам поездов в Крым
В центре Симферополя установят дополнительные камеры видеонаблюдения
Погода в Крыму 24 декабря: Дожди, но тепло
В Севастополе любителей снюса будут отлавливать в школьных туалетах
В Симферополе и Севастополе 24 декабря частично не будет электричества
Со стройки трассы «Таврида» украли экскаватор и продали в Краснодарский край
Перевозчик опубликовал видео, как поезд "Таврия" отправляется в Севастополь