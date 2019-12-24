Глава Крыма: Уговариваем крупный бизнес зайти в республику

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-24T16:05:42+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что совместно с федеральными властями уговаривает крупных подрядчиков начать работать на полуострове, несмотря на санкции со стороны запада.

- Я экономически понимаю крупных игроков рынка, которые не заходят в Крым, потому что потери могут быть больше, чем возможная прибыль. Объяснить, почему российские предприятия не заходят в российский регион, тоже достаточно трудно. Поверьте, что и я и федеральные власти уговаривают крупных подрядчиков зайти в Крым, - поделился Аксенов.

Напомним, в Крыму на сегодняшний день не работают крупные российские банки ("Тинькофф", "Сбербанк", "Альфа-банк" и другие), мобильные операторы ("Билайн", "Мегафон") и многие другие компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU