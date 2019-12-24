2019-12-24T16:35:31+03:00
Экономика

Глава Крыма первый раз услышал о перерегистрации SIM-карт крымчан

С 2020 года жителей полуострова насильно переводят на региональных операторов
Анастасия ЖУКОВА
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Крымчанам придется пользоваться услугами местных мобильных операторовКрымчанам придется пользоваться услугами местных мобильных операторовФото: Анастасия ЖУКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов не в курсе, что крымчанам в 2020 году придется перерегистрировать SIM-карты.

Ранее сообщалось, что крымских абонентов, которые пользуются мобильной связью от компании МТС - единственного федерального оператора, работающего на полуострове, с 1 января 2020 года передадут местным компаниям, так как МТС заявила о прекращении продажи, восстановления и замены SIM-карт.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил журналистам, что переход абонентов к региональным операторам будет сопровождаться обязательной перерегистрацией SIM-карт.

- Я первый раз слышу о перерегистрации, - сказал Сергей Аксенов на пресс-конференции, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать эти изменения. - Ничего об этом не знаю.

При этом Аксенов добавил, что сейчас покрытие мобильной связью в регионе составляет 70%, особенно страдает качество на Южном берегу Крыма. В общей сложности планируется в ближайшее время установить 2200 вышек мобильной связи, чтобы улучшить сигнал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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