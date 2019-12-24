Цены в Крыму начнут снижаться не раньше лета следующего года
Стабилизация ценовой политики в Крыму и снижение цен в регионе возможно после запуска железнодорожного сообщение по мосту через Керченский пролив.
Об этом сегодня во время ежегодной пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, добиться некоторого снижения цен удастся благодаря дешевизне доставки товаров на полуостров
- Это должно быть, я в это верю. Снижение будет так или иначе, - сказал Аксенов.
Он напомнил, что в Крым будет сразу ходить 9 пар пассажирских поездов.
Однако больше всего республика ожидает запуск именно грузового сообщения по Крымскому мосту.
Ранее КП-Крым сообщала, что первые пассажирские поезда по мосту в Крым пошли 23 декабря. Запуск грузовых составов через пролив ожидается летом 2020 года.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU