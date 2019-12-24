Цены в Крыму начнут снижаться не раньше лета следующего года

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-24T16:35:12+03:00

Первые пассажирские поезда в Крым отправились из Питера Фото: Олег ЗОЛОТО

На это может повлиять запуск ж/д сообщения по мосту

Изменить размер текста: A A

Стабилизация ценовой политики в Крыму и снижение цен в регионе возможно после запуска железнодорожного сообщение по мосту через Керченский пролив.

Об этом сегодня во время ежегодной пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, добиться некоторого снижения цен удастся благодаря дешевизне доставки товаров на полуостров

- Это должно быть, я в это верю. Снижение будет так или иначе, - сказал Аксенов.

Он напомнил, что в Крым будет сразу ходить 9 пар пассажирских поездов.

Однако больше всего республика ожидает запуск именно грузового сообщения по Крымскому мосту.

Ранее КП-Крым сообщала, что первые пассажирские поезда по мосту в Крым пошли 23 декабря. Запуск грузовых составов через пролив ожидается летом 2020 года.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU