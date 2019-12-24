МВД проверит, торговал ли глава полиции Армянска поддельным алкоголем
МВД Крыма проверит главу полиции Армянска, которого задержали по подозрению в изготовлении и торговли поддельным алкоголем.
- Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника, и будет привлечен к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.
По информации пресс-службы Следкома Крыма, начальнику полиции уже предъявили обвинение в производстве контрафактного алкоголя, для продажи.
У него дома нашли 210 литров спиртного, стоимостью 113 тысяч рублей.
Экспертиза нашла в алкоголе токсичные примеси.
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ИСТОЧНИК KP.RU