2019-12-24T16:42:49+03:00
Экономика

Аксенов пообещал рыбколхозу новое судно взамен захваченного Украиной "Норда"

Торги должны были состояться давным-давно
Анастасия ЖУКОВА
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От сейнера на причале в Керчи остался только именной спасательный кругОт сейнера на причале в Керчи остался только именной спасательный кругФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что в новом году керченский рыболовецкий колхоз имени Первого мая получит новое судно взамен сейнера "Норд", по-пиратски захваченного Украиной в 2018 году.

Ранее республика неоднократно обещала купить новый сейнер предприятию за счет госбюджета, однако закупка постоянно срывалась. В итоге морякам вообще предложили перейти на работу в другое предприятие.

- Решение по конкретному судну принято. С моей стороны принято решение о выделении средств. В январе команда получит новое судно, - заявил Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Напомним, "Норд" захватили украинские пограничники в нейтральных водах Азовского моря. Сейнер вместе с уловом и 10 членами экипажа на борту отбуксировали в порт Бердянска. Долгое время моряков насильно удерживали на Украине, не давая им пересечь границу и не признавая действительными их российские документы. На капитана даже завели уголовное дело, но ему удалось вернуться домой.

Сейнер тем временем Украина арестовала и не собирается возвращать: судно уже несколько раз выставляли на торги, однако желающих купить "Норд" пока не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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