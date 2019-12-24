В Севастополе легковушка врезалась в полицейский автомобиль

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-24T17:45:34+03:00

Водитель пытался уйти от столкновения с маршруткой [фото]

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В Севастополе легковой автомобиль столкнулся с полицейским автозаком. Авария произошла во вторник, 24 декабря, напротив цирка.

Как говорят очевидцы, легковушка пыталась уйти от столкновения с маршруткой, отъезжавшей от остановки, и выехала на встречную полосу. С маршруткой водитель разминулся, зато вместо этого врезался в "лоб" автозаку.

- Водитель легкого автомобиля совершал маневр и выехал на полосу встречного движения, произведя столкновение с полицейским автомобилем. По этому факту проходит проверка, - сообщили ForPost в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU