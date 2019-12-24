Эксперты разработают стратегию развития природоохранного сектора Крыма

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-24T19:12:02+03:00

Специалисты проанализируют крымское и российское законодательство в этой сфере

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При комитете Государственного Совета РК по экологии и природным ресурсам создали новый экспертный совет.

Он будет анализировать крымское и российское законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования, отслеживать реализацию этих законов в регионе. а также разрабатывать собственные документы в сфере экологической безопасности республики.

В совет вошли ученые, представители общественности, а также сотрудники предприятий экологической направленности, пишет Крымская газета.

В первую очередь эксперты займутся разработкой стратегии развития Крыма в природоохранном секторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU