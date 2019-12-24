2019-12-24T23:04:52+03:00
Происшествия

Суд не стал арестовывать подозреваемого в продаже контрафактного алкоголя главу полиции Армянска

Следствие просило домашний арест, Фемида решила иначе
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Киевский райсуд удовлетворил ходатайство защитыКиевский райсуд удовлетворил ходатайство защитыФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Суд не стал сажать под домашний арест главу полиции Армянска, которого задержали по подозрению в изготовлении и торговле контрафактным алкоголем.

Напомним, в доме у сотрудника органов внутренних дел нашли 210 литров спиртного стоимостью 113 тысяч рублей. Эксперты обнаружили в напитке токсичные примеси. По версии обвинения, предназначалось спиртное для продажи.

Киевский районный суд города Симферополя не стал по просьбе следствия сажать подозреваемого под домашний арест на время расследования. Вместо этого судья удовлетворил ходатайство защиты – запретить главе полиции Армянска до 22 февраля 2020 года совершать определенные действия.

- Запрещено выходить за пределы жилого помещения с 20 часов вечера до 8 утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать корреспонденцию, а также использовать средства связи, включая интернет, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Киевского райсуда.

МВД по Республике Крым в свою очередь проводит служебную проверку.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд не стал арестовывать подозреваемого в продаже контрафактного алкоголя главу полиции Армянска
Эксперты разработают стратегию развития природоохранного сектора Крыма
Репетиция Нового года: В Севастополе столб упал с искрами и дымом на газон
Глава Крыма назвал Олега Зубкова «чисто проукраинским персонажем»
В следующие два дня Крым накроют ливни
В Севастополе легковушка врезалась в полицейский автомобиль
Крымские власти выделят деньги на 600 квартир для врачей
Аксенов пообещал рыбколхозу новое судно взамен захваченного Украиной "Норда"
МВД проверит, торговал ли глава полиции Армянска поддельным алкоголем
Цены в Крыму начнут снижаться не раньше лета следующего года
Глава Крыма первый раз услышал о перерегистрации SIM-карт крымчан
Глава Крыма: Уговариваем крупный бизнес зайти в республику