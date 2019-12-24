Суд не стал арестовывать подозреваемого в продаже контрафактного алкоголя главу полиции Армянска

24 Дек. 23:02 2019-12-24T23:04:52+03:00

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Суд не стал сажать под домашний арест главу полиции Армянска, которого задержали по подозрению в изготовлении и торговле контрафактным алкоголем.

Напомним, в доме у сотрудника органов внутренних дел нашли 210 литров спиртного стоимостью 113 тысяч рублей. Эксперты обнаружили в напитке токсичные примеси. По версии обвинения, предназначалось спиртное для продажи.

Киевский районный суд города Симферополя не стал по просьбе следствия сажать подозреваемого под домашний арест на время расследования. Вместо этого судья удовлетворил ходатайство защиты – запретить главе полиции Армянска до 22 февраля 2020 года совершать определенные действия.

- Запрещено выходить за пределы жилого помещения с 20 часов вечера до 8 утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать корреспонденцию, а также использовать средства связи, включая интернет, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Киевского райсуда.

МВД по Республике Крым в свою очередь проводит служебную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU