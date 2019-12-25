Погода в Крыму на 25 декабря: Тепло и Дожди

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-25T08:22:49+03:00

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Из-за прохождения южного циклона 25 декабря в Крыму ожидаются местами ливни, сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Днем +8…+13, ночью +4…+9.

- В Симферополе сегодня облачно и возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный юго-западный 7-12 м/с, иногда с порывами. Днем воздух прогреется до +13, ночью до +8, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В Севастополе тоже облачно и дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +9…+11°.

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ИСТОЧНИК KP.RU