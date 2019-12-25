2019-12-25T09:04:45+03:00
Общество

Симферополь продолжают украшать к Новому году

Праздничная иллюминация украсит проспект Кирова и две улицы - Севастопольскую и Козлова
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе устанавливают новогоднюю иллюминацию, передает пресс-служба города.

- Со вчерашнего дня силами нашего учреждения украшается проспект Кирова, от площади Советской до Куйбышевского рынка. Потом праздничная подсветка появится вдоль всего проспекта, до площади Амет-Хана Султана, - рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

По его словам, сегодня бригада также приступила к украшению улицы Севастопольская на участке от пересечения с улицей Козлова до перекрёстка с проспектом Кирова. Над проезжей частью будет иллюминация из трёх гирлянд со светодиодными лампочками в цветах триколора. Новогоднее освещение также установят на улице Гагарина.

- Вчера мы поставили фотозону «2020» около кинотеатра «Симферополь». Сегодня там же будет подключена каркасная световая ёлка, которая в прошлом году радовала гостей Гагаринского парка, - отметил Коновалов.

Он добавил, что в течение дня планируется разместить дополнительные шары и гирлянды на главной городской ёлке на площади Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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