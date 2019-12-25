Симферополь продолжают украшать к Новому году
В Симферополе устанавливают новогоднюю иллюминацию, передает пресс-служба города.
- Со вчерашнего дня силами нашего учреждения украшается проспект Кирова, от площади Советской до Куйбышевского рынка. Потом праздничная подсветка появится вдоль всего проспекта, до площади Амет-Хана Султана, - рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.
По его словам, сегодня бригада также приступила к украшению улицы Севастопольская на участке от пересечения с улицей Козлова до перекрёстка с проспектом Кирова. Над проезжей частью будет иллюминация из трёх гирлянд со светодиодными лампочками в цветах триколора. Новогоднее освещение также установят на улице Гагарина.
- Вчера мы поставили фотозону «2020» около кинотеатра «Симферополь». Сегодня там же будет подключена каркасная световая ёлка, которая в прошлом году радовала гостей Гагаринского парка, - отметил Коновалов.
Он добавил, что в течение дня планируется разместить дополнительные шары и гирлянды на главной городской ёлке на площади Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU