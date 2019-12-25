Жителей Севастополя удивил автобус с новогодней елкой в салоне
В Севастополе на 95-ом маршруте водитель одного из автобусов украсил салон настоящей лесной красавицей. Главный символ Нового года настолько вдохновил пассажиров, что они начали фотографировать деревце и выкладывать снимки в соцсети.
- Спасибо водителю 95-ого автобуса! Дети в восторге, - такой пост сопровождает фото.
Автобус в Севастополе украсили настоящей елкой .Видео: Виктория Гапоненко/ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/VK
Появилось и видео: «Днем просто елка, а вечером вообще дискотека!».
Пользователи соцсети живо комментируют украшение: «В этом автобусе очень приятная атмосфера: в салоне поставили и нарядили елочку, а по телевизору мультики показывают. Дети оценили!»; «Однако при дорожно-транспортном происшествии или даже резком торможении восторг может смениться на другие чувства».
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ИСТОЧНИК KP.RU