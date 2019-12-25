2019-12-25T12:04:00+03:00
Общество

Жителей Севастополя удивил автобус с новогодней елкой в салоне

Необычная маршрутка привлекла внимание пользователей соцсети [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/VKФото: ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/VK
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В Севастополе на 95-ом маршруте водитель одного из автобусов украсил салон настоящей лесной красавицей. Главный символ Нового года настолько вдохновил пассажиров, что они начали фотографировать деревце и выкладывать снимки в соцсети.

- Спасибо водителю 95-ого автобуса! Дети в восторге, - такой пост сопровождает фото.

Автобус в Севастополе украсили настоящей елкой .Видео: Виктория Гапоненко/ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/VK

Появилось и видео: «Днем просто елка, а вечером вообще дискотека!».

Пользователи соцсети живо комментируют украшение: «В этом автобусе очень приятная атмосфера: в салоне поставили и нарядили елочку, а по телевизору мультики показывают. Дети оценили!»; «Однако при дорожно-транспортном происшествии или даже резком торможении восторг может смениться на другие чувства».

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp,Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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