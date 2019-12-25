2019-12-25T12:34:27+03:00
Общество

Школьница из Севастополя сломала себе несколько позвонков, прыгая на батуте

девочку направили на дальнейшее обследование
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 20 декабря 12-летняя девочка из Севастополя пошла с мамой в батутный центр, где и произошла трагедия.

Как удалось выяснить КП-Крым, на аттракционе у школьницы заболела спина, родители обратились в больницу, где медики диагностировали у ребенка компрессионный перелом 7 и 8 грудных позвонков 1-й степени.

Девочку госпитализировали в Городскую больницу №5 для обследования всего за месяц до дня рождения. Сколько ребенок пробудет на больничной койке - неизвестно.

Заметим, что сегодня на территории Севастополя работает шесть батутных центров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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