Крымский парламент окончательно решил сотрудничать с Сирией

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-25T12:19:55+03:00

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Госсовет Крыма сегодня принял закон, закрепляющий соглашение между Совмином республики и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики. Документ утвержден сразу в двух чтениях.

Соглашением предусмотрено создание Крымско-Сирийского торгового дома, совместной судоходной компании для транспортировки товаров, организация ярмарок, выставок, обмен делегациями в разных отраслях.

Детализировать сотрудничество будет совместная рабочая группа, которая раз в год будет заседать попеременно в Крыму и Сирии.

Соглашение подписано на 5 лет и будет продлеваться автоматически на это же срок, если одна из сторон не заявит о намерении выйти из него за полгода до окончания срока действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU