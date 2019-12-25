2019-12-25T13:57:58+03:00
Общество

«Судно мы выкупаем сами»: Экипаж сейнера «Норд» не дождался выполнения обещаний

Коллектив рыбколхоза имени Первого мая присмотрел себе старое судно за миллион рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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Сейнер "Норд". Архив "КП"Сейнер "Норд". Архив "КП"
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На пресс-конференции 24 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2020 году рыбколхоз имени Первого мая получит новое судно, взамен сейнера "Норд", который захватила Украина в 2018 году. Но рыбаки уже не верят, что слова руководителя региона приведут к реальным шагам.

- Мы сами намерены выкупить судно. Это единственный шанс выживания для нашего предприятия, - рассказывает КП-Крым Сергей Лесков, директор рыбколхоза имени Первого мая.

Керчане за свой счет хотят выкупить старое транспортное судно «Гриф», которому уже 36 лет. Стоит оно не дорого, около миллиона рублей.

- Еще раз хочу подчеркнуть, что судно мы выкупаем сами и полагаемся только на себя, - говорит Лесков.

Он подчеркивает, что заложенное под тендеры для закупки нового судна финансирование в 22 миллиона государственных средств никак не может быть предназначено под эту сделку.

КП-Крым уже сообщала, что 25 марта 2019 года сейнер "Норд" захватили украинские пограничники в нейтральных водах Азовского моря. Сейнер вместе с уловом и 10 членами экипажа на борту отбуксировали в порт Бердянска.

Моряки, хоть и с трудом, но сумели вернуться на полуостров. Сейнер же Киев арестовал и уже несколько раз выставлял его на торги, однако желающих купить "Норд" не нашлось.

Глава РК Сергей Аксенов, который лично еще в октябре 2018 года встречал вернувшихся с незалежной членов экипажа "Норда", пообещал им купить им новое судно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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