«Судно мы выкупаем сами»: Экипаж сейнера «Норд» не дождался выполнения обещаний
На пресс-конференции 24 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2020 году рыбколхоз имени Первого мая получит новое судно, взамен сейнера "Норд", который захватила Украина в 2018 году. Но рыбаки уже не верят, что слова руководителя региона приведут к реальным шагам.
- Мы сами намерены выкупить судно. Это единственный шанс выживания для нашего предприятия, - рассказывает КП-Крым Сергей Лесков, директор рыбколхоза имени Первого мая.
Керчане за свой счет хотят выкупить старое транспортное судно «Гриф», которому уже 36 лет. Стоит оно не дорого, около миллиона рублей.
- Еще раз хочу подчеркнуть, что судно мы выкупаем сами и полагаемся только на себя, - говорит Лесков.
Он подчеркивает, что заложенное под тендеры для закупки нового судна финансирование в 22 миллиона государственных средств никак не может быть предназначено под эту сделку.
КП-Крым уже сообщала, что 25 марта 2019 года сейнер "Норд" захватили украинские пограничники в нейтральных водах Азовского моря. Сейнер вместе с уловом и 10 членами экипажа на борту отбуксировали в порт Бердянска.
Моряки, хоть и с трудом, но сумели вернуться на полуостров. Сейнер же Киев арестовал и уже несколько раз выставлял его на торги, однако желающих купить "Норд" не нашлось.
Глава РК Сергей Аксенов, который лично еще в октябре 2018 года встречал вернувшихся с незалежной членов экипажа "Норда", пообещал им купить им новое судно.
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ИСТОЧНИК KP.RU