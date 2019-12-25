Крымских парламентариев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и Мышь

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-25T14:00:00+03:00

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Государственный совет Крыма завершил работу сессии под выступление Дедушки Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи спели депутатам песню про правильные законы, а символ 2020 года Белая Мышь принесла к трибуне большой кусок сыра.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751657" frameborder="0"></iframe> В Госсовет Республики Крым пришли Дед Мороз, Снегурочка и Мышка.Анна КИРИЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU