Крымских парламентариев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и Мышь
Сессионный зал радостно хлопал [видео]
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Государственный совет Крыма завершил работу сессии под выступление Дедушки Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи спели депутатам песню про правильные законы, а символ 2020 года Белая Мышь принесла к трибуне большой кусок сыра.
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В Госсовет Республики Крым пришли Дед Мороз, Снегурочка и Мышка.Анна КИРИЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU