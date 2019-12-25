2019-12-25T14:00:00+03:00
Общество

Крымских парламентариев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и Мышь

Сессионный зал радостно хлопал [видео]
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственный совет Крыма завершил работу сессии под выступление Дедушки Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи спели депутатам песню про правильные законы, а символ 2020 года Белая Мышь принесла к трибуне большой кусок сыра.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

В Госсовет Республики Крым пришли Дед Мороз, Снегурочка и Мышка.Анна КИРИЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дедом Морозом не будет: Константинов рассказал, как собирается встретить Новый год
Электрички по Крымскому мосту станут туром выходного дня
В честь прибытия первого поезда из Питера севастопольцы нарисовали граффити с Исаакием
В Крыму торгуют елками с западной Украины
«Судно мы выкупаем сами»: Экипаж сейнера «Норд» не дождался выполнения обещаний
Крымских парламентариев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и Мышь
Школьница из Севастополя сломала себе несколько позвонков, прыгая на батуте
Крымский парламент окончательно решил сотрудничать с Сирией
Жителей Севастополя удивил автобус с новогодней елкой в салоне
Моряк хотел вывезти с собой 25 тысяч долларов, но его поймали пограничники
Трое кавказцев украли из кафе в крымском селе сейф с деньгами, но разбились в ДТП
Следить за состоянием железной дороги на Крымском мосту будет компания из Москвы
Симферополь продолжают украшать к Новому году
Погода в Крыму на 25 декабря: Тепло и дожди
Суд не стал арестовывать подозреваемого в продаже контрафактного алкоголя главу полиции Армянска
Эксперты разработают стратегию развития природоохранного сектора Крыма
Репетиция Нового года: В Севастополе столб упал с искрами и дымом на газон
Глава Крыма назвал Олега Зубкова «чисто проукраинским персонажем»
В следующие два дня Крым накроют ливни
В Севастополе легковушка врезалась в полицейский автомобиль
Крымские власти выделят деньги на 600 квартир для врачей
Аксенов пообещал рыбколхозу новое судно взамен захваченного Украиной "Норда"
МВД проверит, торговал ли глава полиции Армянска поддельным алкоголем
Цены в Крыму начнут снижаться не раньше лета следующего года
Глава Крыма первый раз услышал о перерегистрации SIM-карт крымчан
Глава Крыма: Уговариваем крупный бизнес зайти в республику